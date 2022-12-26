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Факти / Україна / Суспільство

У Карпатах на гелікоптерах шукають чотирьох українців, які незаконно перейшли кордон із Румунією

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Карпатах на гелікоптерах шукають чотирьох українців, які незаконно перейшли кордон із Румунією
Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті українські та румунські прикордонники розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Учора вранці українські прикордонники отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох осіб, які незаконно перетнули кордон.

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Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, проте вони десь загубилися.

Українські прикордонники разом із румунськими колегами залучили авіацію по обидва боки кордону, щоб знайти чоловіків.

Пошукову операцію ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість – це все разом перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Прикордонники застерігають людей утриматися від походів у високогір’я.

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Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали 19-річного танцівника, який намагався переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до сусідньої Румунії. А вже звідти – до Німеччини на змагання з бальних танців.

Джерело: Держприкордонслужба
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