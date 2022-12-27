Декабрь, 27 в 16:55

Уже совсем скоро – Новый год 2023. В украинских семьях уже сейчас продолжаются приготовления к праздникам. Одни составляют списки меню и гостей, а другие – покупают гирлянды, работающие на батарейках.

Многих интересует вопрос, можно ли будет отпраздновать бой курантов в гостях или в заведении, а через несколько часов – уехать домой. Будет ли в Киеве комендантский час и сколько он продлится – читайте в материале.

Комендантский час в Новый год

В этом году новогодние празднования приходятся на выходные дни – в ночь с субботы, 31 декабря, на воскресенье, 1 января. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в стране ввели комендантский час, который будет действовать и на Новый год. Об этом в своих соцсетях сообщила Нацполиция.

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Важно, что с 31 декабря на 1 января к охране общественного порядка будут привлечены не только работники полиции, но и бойцы Нацгвардии. Правоохранители будут реагировать и на использование пиротехники (пока под запретом разнообразные салюты и т.д.).

Комендантский час на Новый год 2023 в Киеве

Столичные власти пока не планируют масштабные гуляния в новогоднюю ночь.

В Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00.

Именно поэтому, если вы хотели отпраздновать Новый год в гостях, нужно добраться до них до 23:00, а поехать домой – после 5 утра.

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