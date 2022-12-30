Декабрь, 30 в 12:34

Начиная с 24 февраля, на всей территории Украины введено военное положение и начал действовать комендантский час, который менялся в зависимости от ситуации и военных действий в каждом регионе.

Однако через несколько недель наступит Новый год, поэтому украинцев интересует, будет ли действовать комендантский час в новогоднюю ночь.

Факты ICTV узнавали, что будет с комендантским часом на Новый год 2023, и какие правила будут действовать в новогоднюю ночь.

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Комендантский час на Новый год 2023 в Украине

Жители столицы просили местные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.

Однако в эфире телеканала Киев заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что на новогодние праздники в Киеве будет действовать комендантский час.

— Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет, — сказал Бондаренко.

Кроме того, он рассказал, что гирлянду на елке на Софиевской площади будут включать на Новый год и на Рождество. Будут также стараться включать по вечерам, чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника. Но елка не будет повышаться во время воздушной тревоги.

Напоминаем, что в Киеве комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

Киевская область

Сейчас руководство области не предоставляло информацию об отмене комендантского часа. Вероятно, ужесточения или отмены запрета находиться на улице не будет.

Сейчас на территории Киевской области комендантский час действует ежедневно с 23:00 до 05:00.

Кривой Рог

13 декабря начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что комендантский час в Кривом Роге сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00 утра.

Такой комендантский час, вероятно, будет действовать и в новогоднюю ночь 2023.

Сейчас руководство Харьковской области рассматривает несколько вариантов комендантского часа на новогоднюю ночь 2023.

31 декабря и 1 января комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00. Или Круглосуточный запрет на посещение общественных мест. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что в городе не планируют отменять или усиливать комендантский час на новогодние праздники. — Есть определенные требования, которые предъявляет нам сейчас военное время. И поэтому была проведена консультация с правоохранительными органами, с нашими военными, героическими военными, и пришли к такому выводу, что сейчас нерационально будет менять комендантский час. Поэтому комендантский час на Рождество и новогодние праздники будет таким, как в настоящее время, – отметил Терехов.

Ровенщина

Совет обороны Ровенской области будет рассматривать вопрос отмены комендантского часа в регионе.

— Ослаблять режим комендантского часа на новогоднюю ночь в области не планируют, — говорит председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Сейчас комендантский час на Ровенщине действует с 00:00 до 05:00 утра.

Винницкая область

Еще в начале октября 2022 года глава Винницкой области Сергей Борзов заявил, что в регионе меняют продолжительность комендантского часа.

Сегодня он действует с 00:00 до 05:00 утра, вероятно, такие ограничения будут оставаться и в новогоднюю ночь.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области на новогодние и рождественские праздники сократят комендантский час. Такое решение приняла Ивано-Франковская ОВА.

С 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00, а с 11 января комендантский час в регионе будет действовать с 23:00 до 05:00.

Львовская область

В регионе продолжительность комендантского часа достигает пяти часов — с 00:00 до 05:00. Нововведения начали действовать еще 19 октября.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий не сообщал о новогодних изменениях, поэтому, вероятно, что в новогоднюю ночь львовяне не смогут находиться на улице с 00:00 до 05:00 утра.

Другие регионы Украины

На сегодня ни в одной области Украины не объявили об изменениях комендантского часа на Новый год 2023.

Сейчас время комендантского часа по областям такое:

Волынская область — с 00:00 до 05:00.

Днепропетровская область — с 00:00 до 05:00 (Синельниковский и Никопольский районы — с 21.00 до 6.00).

Донецкая область — с 21:00 до 05:00.

Житомирская область — с 00:00 до 05:00.

Закарпатская область — нет.

Запорожская область — с 23:00 до 05:00.

Луганская область — с 21:00 до 05:00.

Николаевская область — с 00:00 до 05:00 (это не касается деоккупированных территорий).

Одесская область — с 23:00 до 05:00.

Полтавская область — с 23:00 до 05:00.

Сумская область — с 23:00 до 04:00.

Тернопольская область — с 23:00 до 05:00.

Херсонская область — с 19:00 до 06:30.

Хмельницкая область — с 00:00 до 05:00.

Черкасская область — с 23:00 до 05:00.

Черниговская область-с 23:00 до 04:00.

Черновицкая область — с 00:00 до 05:00.

Советуем следить за новостями областных военных администраций, которые будут сообщать об изменениях в комендантском часе на Новый год 2023.