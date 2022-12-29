Декабрь, 29 в 11:14

Во Львове, как и в других городах Украины, продолжаются отключения электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

По состоянию на утро 29 декабря, 90% Львова без света.

— 90% города — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы в городе не ходят. Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры. Оставайтесь в укрытиях, — написал мэр города Андрей Садовый в Telegram.

Соответственно, сейчас во Львове действуют экстренные отключения электроэнергии. Когда графики почасовых отключений снова начнут действовать, вы можете найти информацию о своем доме на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

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В обще, во Львове введены две очереди почасовых отключений (оранжевые и белые клетки в графике, согласно вашей группе), а также дополнительно применены аварийные отключения.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости.

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.