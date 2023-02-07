Февраль, 06 в 22:18

Дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным. Из-за похолодания и начала рабочей недели потребление электроэнергии увеличивается.

Самая сложная ситуация в Одесской области, с 26 января там продолжают действовать экстренные отключения света.

В других областях вводятся графики почасовых отключений, однако после превышения лимитов могут быть задействованы аварийные обесточивания.

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Где не будет света 7 февраля 2023 года – читайте дальше в материале.

Киев и Киевская область

В столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.

График отключения электричества состоит из трех обозначений: гарантированно наличие света, вероятные ограничения, или же его полное отсутствие.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Если позволит потребление, то 7 февраля облэнерго сможет применять одну очередь отключений.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 6 по 12 февраля, потребители разделены на три группы.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Ровенская область

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

Ивано-Франковская область

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Черкасская область

Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.