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Факты / Україна / Общество

Жданов спрогнозировал, будет ли контрнаступление ВСУ в начале 2023 года

Юля Захарченко, редактор ленты
Жданов спрогнозировал, будет ли контрнаступление ВСУ в начале 2023 года

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, будет ли контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины в начале следующего года.

— Вполне возможно — действительно пакет (помощи Украине, — Ред.) для обеспечения ведения боевых действий. Каких боевых действий — трудно сказать.

Это может быть и оборона, может быть наступление, но действительно в любом случае пакет в основном содержит боеприпасы различных типов почти ко всем видам артиллерии и бронемашин. Можно предположить, — считает он.

Однако Жданов не исключает, что контрнаступление может начаться даже в новогоднюю ночь. Военный эксперт советует набраться терпения и ждать новостей с фронта.

— Давайте еще добавим позитива в том плане, что генерал Залужный сказал, что где-то в Генеральном штабе скоро будет готова контрнаступательная операция. Когда она будет — на Рождество, на крещенские морозы, может в новогоднюю ночь — очень трудно сказать. Мы не знаем, какая степень ее готовности и сколько боеприпасов из заявленного пакета уже в Украине, поэтому давайте наберемся терпения, — призывает Жданов.

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