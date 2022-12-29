Жданов спрогнозував, чи буде контрнаступ ЗСУ на початку 2023 року
Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, чи буде контрнаступ воїнів Збройних сил України на початку наступного року.
– Цілком можливо – дійсно пакет (допомоги Україні, – Ред.) для забезпечення ведення бойових дій. Яких бойових дій – важко сказати.
Це може бути й оборона, може бути наступ, але справді в будь-якому разі пакет в основному містить боєприпаси різних типів майже до всіх видів артилерії та бронемашин. Можна припустити, – вважає він.
Однак Жданов не виключає, що контрнаступ може початися навіть у новорічну ніч. Військовий експерт радить набратися терпіння і чекати новин із фронту.
– Давайте ще додамо позитиву в тому плані, що генерал Залужний сказав, що десь у Генеральному штабі скоро буде готова контрнаступальна операція. Коли вона буде – на Різдво, на водохресні морози, може в новорічну ніч – дуже важко сказати. Ми не знаємо, який ступінь її готовності та скільки боєприпасів із заявленого пакета вже в Україні, тому наберімося терпіння, – закликає Жданов.