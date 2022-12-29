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Факти / Україна / Суспільство

Жданов спрогнозував, чи буде контрнаступ ЗСУ на початку 2023 року

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Жданов спрогнозував, чи буде контрнаступ ЗСУ на початку 2023 року

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, чи буде контрнаступ воїнів Збройних сил України на початку наступного року.

– Цілком можливо – дійсно пакет (допомоги Україні, – Ред.) для забезпечення ведення бойових дій. Яких бойових дій – важко сказати.

Це може бути й оборона, може бути наступ, але справді в будь-якому разі пакет в основному містить боєприпаси різних типів майже до всіх видів артилерії та бронемашин. Можна припустити, – вважає він.

Однак Жданов не виключає, що контрнаступ може початися навіть у новорічну ніч. Військовий експерт радить набратися терпіння і чекати новин із фронту.

– Давайте ще додамо позитиву в тому плані, що генерал Залужний сказав, що десь у Генеральному штабі скоро буде готова контрнаступальна операція. Коли вона буде – на Різдво, на водохресні морози, може в новорічну ніч – дуже важко сказати. Ми не знаємо, який ступінь її готовності та скільки боєприпасів із заявленого пакета вже в Україні, тому наберімося терпіння, – закликає Жданов.

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