Декабрь, 31 в 8:34

Уже совсем скоро – Новый год 2023. В украинских семьях уже сейчас продолжаются приготовления к праздникам. Одни составляют списки меню и гостей, а другие – покупают гирлянды, работающие на батарейках.

Многих интересует вопрос, можно ли будет отпраздновать бой курантов в гостях или в заведении, а через несколько часов – уехать домой. Будет ли в Киеве комендантский час и сколько он продлится – читайте в материале.

Комендантский час в Новый год

В этом году новогодние празднования приходятся на выходные дни – в ночь с субботы, 31 декабря, на воскресенье, 1 января. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в стране ввели комендантский час, который будет действовать и на Новый год. Об этом в своих соцсетях сообщила Нацполиция.

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Важно, что с 31 декабря на 1 января к охране общественного порядка будут привлечены не только работники полиции, но и бойцы Нацгвардии. Правоохранители будут реагировать и на использование пиротехники (пока под запретом разнообразные салюты и т.д.).

— В Киеве действует запрет на реализацию фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск. Соответственно правоохранители будут реагировать на такие случаи, — напомнили в КГГА.

Комендантский час на Новый год 2023 в Киеве

Столичные власти пока не планируют масштабные гуляния в новогоднюю ночь.

В Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00.

Именно поэтому, если вы хотели отпраздновать Новый год в гостях, нужно добраться до них до 23:00, а поехать домой – после 5 утра.

— Необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23: 00 до 05: 00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах. Стоит планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения, — отмечают в КГГА.

Кстати, в приложении Киев цифровой можно включить оповещение, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

Также обратите внимание, что метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт – до 22:30. Подробная информация о закрытии каждой станции здесь.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Наказание для нарушителей

Если вас после комендантского часа поймает патруль, могут наложить взыскание в соответствии со статьей 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если будете сопротивляться, то могут привлечь к уголовной ответственности по статье 342 Уголовного кодекса Украины.

О чем стоит помнить во время празднования Нового года 2023

КГГА дала украинцам несколько рекомендаций относительно празднования Нового года 2023.

Первое на что обратили внимание, не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже в новогоднюю ночь. Враг очень коварен, поэтому не исключено, что он захочет испортить нам Новый год.

— Также напоминает об обязательном соблюдении комендантского часа и запрете пиротехники, — отметили в КГГА.

КГГА призывает жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других горожан.