Не имеем права превратиться в Россию: Матвийчук о трех угрозах для Украины после победы

Январь, 01 в 15:22

После победы перед Украиной могут возникнуть три угрозы на пути к превращению в действительно демократическое государство, считает лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук.

Об этом она сказала в интервью агентству Укринформ.

Она отметила, что раньше украинцы относились к государству так: “мы тебя не трогаем, и ты нас не трогай”, ведь не видели в государстве ценности и не понимали важности государственных институтов. По ее мнению, это было связано с тем, что украинцы десятилетиями “не имели роскоши иметь собственное государство”.

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— У нас была навязана митрополией власть, которая относилась к нам, как к колонии, мы ничего хорошего от государства и государственных институций как аппарата принуждения просто не ожидали. И когда получили восстановление независимости Украины в 1990-х годах, люди психологически не изменились – потому что для этого осознания должно пройти время.

В то же время она подчеркнула, что после полномасштабной войны произошло огромное смещение в сознании людей.

— Они начинают понимать, как важно иметь эффективно действующие государственные институции, какое это счастье, когда государство тебя представляет. Потому что сейчас, когда президент выступает в Конгрессе, независимо от твоих политических взглядов, кто член какой партии и за кого ты голосовал, ты понимаешь, что он говорит те вещи, которые нужны твоей стране. Внутри страны ты можешь его критиковать, но за границей, когда он выступает и говорит о поддержке Украины, ты понимаешь, что он говорит за тебя, и вот это – важное изменение.

Украинцы несколько раз валили авторитарные режимы: была Революция на граните, была Оранжевая, была Революция достоинства, но никак мы не могли построить устойчивые демократические институты, потому что не было этого понимания, что это наше. Теперь, отмечает Матвийчук, это понимание начинает появляться.

О каких других угрозах идет речь?

Глава организации Центр гражданских свобод подчеркнула, что у Украины нет роскоши на то, чтобы отложить справедливость на время после войны и реформирования.

— Нам в 2022 году дали статус кандидата в члены ЕС, это заявка Украины не просто о присоединении к какому-то геополитическому субъекту, это заявка Украины строить здесь общество, в котором права каждого человека защищены, власть подотчетна и не ворует, полиция не бьет мирные студенческие демонстрации, и ты можешь прийти в суд и понимать, что он справедливо решит твое дело – вот об этом заявка.

Относительно последней угрозы, она ее назвала типичной для всех обществ во время войны.

— Когда ты сталкиваешься с дикарями, с варварами, которые говорят, что они чихали на международное право и решения международных организаций, есть большая угроза начать быть зеркалом этой стороны и начать расплачиваться тем же. И вот мы, сейчас особенно, должны постоянно себе напоминать, что выиграть войну с Россией и превратиться самим в Россию, стать такими же дикарями, — мы не имеем права.

Матвийчук подчеркнула, что как бы ни было сложно, мы должны помнить, что мы боремся за нашу свободу иметь демократический выбор, за свободу готовить общество, где право имеет значение.