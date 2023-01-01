Не маємо права перетворитися на Росію: Матвійчук про три загрози для України після перемоги

Січень, 01 в 15:22

Після перемоги перед Україною можуть постати три загрози на шляху до перетворення на справді демократичну державу, вважає лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Вона зазначила, що раніше українці ставилися до держави так: “ми тебе не чіпаємо, і ти нас не чіпай”, адже не бачили в державі цінності та не розуміли важливості державних інститутів. На її думку, це було пов’язано з тим, що українці десятиліттями “не мали розкоші мати власну державу”.

Зараз дивляться

— У нас була нав’язана митрополією влада, яка ставилася до нас, як до колонії, ми нічого хорошого від держави і державних інституцій як апарату примусу просто не чекали. І коли отримали відновлення незалежності України в 1990-х роках, люди психологічно не змінилися – бо для цього усвідомлення має пройти час.

Водночас вона підкреслила, що після повномасштабної війни стався величезний зсув у свідомості людей.

— Вони починають розуміти, як важливо мати ефективно діючі державні інституції, яке це щастя, коли держава тебе представляє. Бо зараз, коли президент виступає в Конгресі, незалежно від твоїх політичних поглядів, хто член якої партії і за кого ти голосував, ти розумієш, що він говорить ті речі, які потрібні твоїй країні. Всередині країни ти можеш його критикувати, але за кордоном, коли він виступає і говорить про підтримку України, ти розумієш, що він говорить за тебе, і ось це – важлива зміна.

Українці кілька разів валили авторитарні режими: була Революція на граніті, була Помаранчева, була Революція гідності, але ніяк ми не могли побудувати стійкі демократичні інституції, тому що не було оцього розуміння, що це – наше. Тепер, зазначає Матвійчук, це розуміння починає з’являтися.

Про які інші загрози йдеться?

Голова організації Центр громадянських свобод наголосила, що в України немає розкоші на те, щоб відкласти справедливість на час після війни та реформування.

— Нам у 2022 році дали статус кандидата в члени ЄС, це заявка України не просто про приєднання до якогось геополітичного суб’єкта, це заявка України будувати тут суспільство, в якому права кожної людини захищені, влада підзвітна і не краде, поліція не б’є мирні студентські демонстрації, і ти можеш прийти до суду і розуміти, що він справедливо вирішить твою справу, – ось про це заявка.

Щодо останньої загрози, вона її назвала типовою для всіх суспільств під час війни.

— Коли ти стикаєшся з дикунами, з варварами, які говорять, що вони чхали на міжнародне право і рішення міжнародних організацій, є велика загроза почати бути дзеркалом цієї сторони і почати відплачувати тим самим. І от ми, зараз особливо, маємо постійно собі нагадувати, що виграти війну з Росією і перетворитися самим на Росію, стати такими ж дикунами, – ми не маємо права.

Матвійчук підкреслила, що як би не було складно, ми маємо пам’ятати, що ми боремося за нашу свободу мати демократичний вибір, за свободу готувати суспільство, де право має значення.