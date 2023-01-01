Не маємо права перетворитися на Росію: Матвійчук про три загрози для України після перемоги
Після перемоги перед Україною можуть постати три загрози на шляху до перетворення на справді демократичну державу, вважає лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук.
Про це вона сказала в інтерв’ю агентству Укрінформ.
Вона зазначила, що раніше українці ставилися до держави так: “ми тебе не чіпаємо, і ти нас не чіпай”, адже не бачили в державі цінності та не розуміли важливості державних інститутів. На її думку, це було пов’язано з тим, що українці десятиліттями “не мали розкоші мати власну державу”.
— У нас була нав’язана митрополією влада, яка ставилася до нас, як до колонії, ми нічого хорошого від держави і державних інституцій як апарату примусу просто не чекали. І коли отримали відновлення незалежності України в 1990-х роках, люди психологічно не змінилися – бо для цього усвідомлення має пройти час.
Водночас вона підкреслила, що після повномасштабної війни стався величезний зсув у свідомості людей.
— Вони починають розуміти, як важливо мати ефективно діючі державні інституції, яке це щастя, коли держава тебе представляє. Бо зараз, коли президент виступає в Конгресі, незалежно від твоїх політичних поглядів, хто член якої партії і за кого ти голосував, ти розумієш, що він говорить ті речі, які потрібні твоїй країні.
Всередині країни ти можеш його критикувати, але за кордоном, коли він виступає і говорить про підтримку України, ти розумієш, що він говорить за тебе, і ось це – важлива зміна.
Українці кілька разів валили авторитарні режими: була Революція на граніті, була Помаранчева, була Революція гідності, але ніяк ми не могли побудувати стійкі демократичні інституції, тому що не було оцього розуміння, що це – наше. Тепер, зазначає Матвійчук, це розуміння починає з’являтися.
Про які інші загрози йдеться?
Голова організації Центр громадянських свобод наголосила, що в України немає розкоші на те, щоб відкласти справедливість на час після війни та реформування.
— Нам у 2022 році дали статус кандидата в члени ЄС, це заявка України не просто про приєднання до якогось геополітичного суб’єкта, це заявка України будувати тут суспільство, в якому права кожної людини захищені, влада підзвітна і не краде, поліція не б’є мирні студентські демонстрації, і ти можеш прийти до суду і розуміти, що він справедливо вирішить твою справу, – ось про це заявка.
Щодо останньої загрози, вона її назвала типовою для всіх суспільств під час війни.
— Коли ти стикаєшся з дикунами, з варварами, які говорять, що вони чхали на міжнародне право і рішення міжнародних організацій, є велика загроза почати бути дзеркалом цієї сторони і почати відплачувати тим самим. І от ми, зараз особливо, маємо постійно собі нагадувати, що виграти війну з Росією і перетворитися самим на Росію, стати такими ж дикунами, – ми не маємо права.
Матвійчук підкреслила, що як би не було складно, ми маємо пам’ятати, що ми боремося за нашу свободу мати демократичний вибір, за свободу готувати суспільство, де право має значення.