Воздушные силы ВСУ сбили два российских беспилотника Мерлин-ВР и Орлан-10

Январь, 20 в 23:20

На южном и восточном направлениях украинские защитники сбили два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

По данным Воздушных сил ВСУ, в частности, речь идет о беспилотнике Мерлин-ВР, предназначенном для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Также сбит беспилотник Орлан-10, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

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