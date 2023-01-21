Воздушные силы ВСУ сбили два российских беспилотника Мерлин-ВР и Орлан-10
Фото: Pixabay
На южном и восточном направлениях украинские защитники сбили два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.
По данным Воздушных сил ВСУ, в частности, речь идет о беспилотнике Мерлин-ВР, предназначенном для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
Также сбит беспилотник Орлан-10, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.
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