Повітряні сили ЗСУ збили два російські безпілотники Мерлин-ВР і Орлан-10
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На південному та східному напрямках українські захисники збили два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.
За даними Повітряних сил ЗСУ, зокрема, йдеться про безпілотник Мерлин-ВР, призначеному для розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.
Також збито безпілотник Орлан-10, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об’єктами у важкодоступній місцевості.
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