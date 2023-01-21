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Факти / Україна / Суспільство

Повітряні сили ЗСУ збили два російські безпілотники Мерлин-ВР і Орлан-10

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Безпілотник Орлан-10
Фото: Pixabay

На південному та східному напрямках українські захисники збили два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зокрема, йдеться про безпілотник Мерлин-ВР, призначеному для розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

Також збито безпілотник Орлан-10, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об’єктами у важкодоступній місцевості.

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Нещодавно підрозділ ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищив російський ударний вертоліт Ка-52 на східному напрямку, а в районі міста Соледар Донецької області приземлили ворожий штурмовик Су-25.

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