Повітряні сили ЗСУ збили два російські безпілотники Мерлин-ВР і Орлан-10

Січень, 20 в 23:20

На південному та східному напрямках українські захисники збили два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зокрема, йдеться про безпілотник Мерлин-ВР, призначеному для розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

Також збито безпілотник Орлан-10, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об’єктами у важкодоступній місцевості.

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