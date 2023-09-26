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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Первая партия уже в Украине: характеристики и особенности танков Abrams

Abrams
Фото: Depositphotos

В понедельник, 25 сентября, из Соединенных Штатов в Украину поступила первая партия танков Abrams, сообщил президент Владимир Зеленский.

В то же время, издание The Washington Post указывает, что в Украину пока доставлено менее половины от обещанного 31 танка Abrams.

Параллельно с этим в Белом доме и Пентагоне изучают возможность поставок Украине в будущем до 30 дополнительных танков M1 Abrams, сообщает издание The Messenger со ссылкой на источники.

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Что такое американский танк M1 Abrams и какие характеристики и особенности он имеет — читайте далее в материале.

Характеристики Abrams

Как и Leopard 2, американский танк Abrams является легендарным и определенным символом армии США.

Это защищенный и подвижный танк с мощным вооружением. В частности, именно на нем впервые была использована композитная многослойная броня типа Chobham.

Высокая защищенность машины привела и к росту веса, который составляет 66,8 т.

Другие характеристики Abrams:

  • Экипаж: 4 человека;
  • Двигатель: 1500 л. с;
  • Калибр пушки: 120 мм;
  • Максимальная скорость: 68 км/ч.
  • Стоимость ед: $6,21 млн.
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Особенности Abrams

Эти танки постоянно обновляются, в основном путем еще большего усиления брони и добавления новых цифровых систем. Abrams прошел войну в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

По опыту второй войны в Ираке на танк уже начали устанавливать специальные комплекты для боев в городе, добавили пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением, дополнительно защитили узлы и агрегаты от огня из засад.

А самой современной серийной версией является M1A2 SEPv3, которая получила возможность использовать снаряды воздушного подрыва, комплект брони нового поколения NGAP, обновление оборудования связи и программного обеспечения, включая интеграцию в автоматизированную систему управления войсками. Также облегчено техническое обслуживание. На эту же машину устанавливается комплекс активной защиты Trophy, предназначенный для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

То есть по уровню своей технической оснащенности Abrams сейчас опережает любой танк армии РФ на поколение. Кроме того, General Dynamics, которая сейчас обновляет и производит танк, анонсировала в ноябре премьеру новой версии машины.

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Первая партия уже в Украине: характеристики и особенности танков Abrams

Война в Украине, Военная техника, Танки для Украины
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