Британский вертолет Sea King: предназначение и характеристики

23 января 2024 года Германия согласовала поставки Киеву шести многофункциональных вертолетов Sea King. Почти год назад эти же вертолеты предоставила Украине Великобритания.

Перед этим Sea King был передан Британией в ноябре 2022 года.

Что известно об американских вертолетах Sea King и об их технических характеристиках, читайте в нашем материале.

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Sea King в Украине: что известно

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Sea King — это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до перевозки солдат.

— Это первая немецкая поставка такого рода, — отметил он.

Их ранее уже поставляла Великобритания. Далее в материале поговорим о бортах, изготовленных компанией Westland Helicopters. Они использовались в Королевских ВС и Королевском ВМФ. Последний борт был снят с эксплуатации ВМФ Великобритании в 2018 году.

Немецкие Sea King

На вооружении Германии вертолеты появились в 1969 году. Немецкие Sea King выполняют разнообразные задачи, включая поисково-спасательные работы, транспортировку, оказание помощи при стихийных бедствиях, тактическую наземно-морскую транспортировку, эвакуацию, наблюдение, разведку и морскую поддержку. Основной базой является Нордгольц, хотя подразделения всегда дислоцируются на аэродроме Гельголанд и в Варнемюнде, а иногда и на аэродроме Боркум.

Кроме того, Sea King ранее уже поставляла Великобритания. Поэтому далее в материале поговорим о бортах, изготовленных компанией Westland Helicopters. Они использовались в Королевских ВС и Королевском ВМФ. Последний борт был снят с эксплуатации ВМФ Великобритании в 2018 году.

Westland WS-61 Sea King: что это за вертолет

Это британская лицензированная версия американского Sikorsky S-61, построенная компанией Westland Helicopters.

Sikorsky S-61 Sea King — это американский вертолет-охотник за субмаринами, спроектированный и построенный Sikorsky Aircraft. Выдающимся в конструкции было то, что это первый в мире вертолет-амфибия и один из первых винтокрылых охотников за субмаринами с турбированными двигателями.

Компания Westland Helicopters имела лицензионное соглашение с Sikorsky Aircraft, позволяющее ей строить вертолеты Sikorsky. Впрочем, после первого полета Sea King в 1969 году Westland приступила к независимому развитию своего вертолета, интегрируя значительную часть компонентов от британских поставщиков.

Westland Sea King значительно отличается от американской версии. Прежде всего, двигателями Rolls-Royce Gnome, британскими системами противолодочной обороны и полностью компьютеризированной системой управления полетом.

Несмотря на то, что эти два вертолета очень похожи по внешнему виду, британский Sea King имеет совсем другие характеристики, чем Sikorsky.

Westland WS-61 Sea King является гораздо более автономным, может работать в одиночку, координироваться с другими самолетами или надводными судами. Кроме того, вертолет имеет поисковый радар.

Sea King был в первую очередь предназначен для выполнения противолодочных боевых задач (ASW). А транспортная версия Sea King, известная как Commando, была разработана Westland для обслуживания в качестве транспортного средства войск.

Украинский военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечает, что есть интересный момент — это не просто транспортное средство, а еще и противолодочный или противокорабельный комплекс. То есть эти вертолеты предназначены не только для поиска, но и уничтожения подводных лодок.

В частности, Sea King могут применять как глубинные торпеды для поражения подводных объектов, а ракеты AGM-65 Maverick — для ударов по надводным объектам.

— И в наших реалиях это весьма актуально, ведь просторы Черного моря продолжают незаметно бороздить ДЭПЛ проекта 636 Варшавянка. Эти субмарины могут подходить к нашему побережью, в отличие от кораблей, на максимально допустимое расстояние и осуществлять пуски КР Калибр из подводного положения, — добавляет военный эксперт.

Он выразил надежду, что именно Sea King могут в обозримом будущем открыть счет Варшавянкам, которые пойдут на дно Черного моря.

Самолет Westland Sea King адаптирован для многочисленных ролей и имеет немало модификаций. Например, специальная поисково-спасательная версия HAR3 была разработана для поисково-спасательных сил Королевских ВВС.

Этот вариант Sea King был введен в эксплуатацию в 1978 году, чтобы заменить Westland Whirlwind HAR.10. Sea King HAR3A имели обновленные системы, включая цифровую навигационную систему и более современную авионику.

Технические характеристики

Экипаж: 2-4 человека

Длина: 17,02 м

Высота: 5,13 м

Вес пустого вертолета: 6 373 кг

Максимальный взлетный вес: 9 707 кг

Электростанция: два турбоваловых двигателя Rolls-Royce

Скорость: 207 км/ч

Дальность: 1 230 км

Скорость подъема: 10,3 м/с

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