Январь, 25 в 1:57

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 января 2023 года сообщил, что его коллеги из Европы уже взяли в проработку вопрос передачи Украине истребителей F-16.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Что известно об истребителе F-16, который западные партнеры могут передать для защиты украинских города и поселков от оккупантов — читайте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят Истребитель F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) — американский истребитель четвертого поколения. Факты ICTV собрали информацию о его технических характеристиках и боевом вооружении. В целом он был разработан в 1974 году компанией General Dynamics. При своей универсальности он довольно недорогостоящий. Технические характеристики F-16 длина — 15,03 м;

высота — 5,09 м;

размах крыла — 9,45 м (с ракетами — 10,0 м);

масса с двигателем F100 — 8 910/9 358 кг, с двигателем F110 — 9 017/9 466 кг;

максимальная скорость — 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;

экипаж — 1 человек. Вооружение F-16 стрелково-пушечное: 1×20-мм шестиствольная пушка M61A1 (боезапас — 511 снарядов);

ракеты воздух-воздух — AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракеты воздух-поверхность — 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

корректируемые бомбы — 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

корректируемые кассетные бомбы — CBU-103, CBU-104, CBU-105;

свободнопадающие бомбы — Mark 82, 8xMark 83, Mark 84. Цена F-16 Стоимость истребителя — около $4,5 млн, зависит от комплектации.

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