РФ из-за катастрофических потерь на фронте активно использует передвижные крематории — Маляр

Январь, 26 в 20:03

Россия из-за катастрофической ситуации активно использует мобильные крематории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

— В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов, — отмечает она.

Маляр заявила, что “так российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных пропагандой РФ”.

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К слову, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в бою за Соледар и Бахмут погибло столько же окrупантов, сколько в двух чеченских войнах.