Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ из-за катастрофических потерь на фронте активно использует передвижные крематории — Маляр

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

Россия из-за катастрофической ситуации активно использует мобильные крематории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

— В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов, — отмечает она.

Маляр заявила, что “так российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных пропагандой РФ”.

Сейчас смотрят

К слову, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в  бою за Соледар и Бахмут погибло столько же окrупантов, сколько в двух чеченских войнах.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка