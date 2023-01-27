Январь, 27 в 13:07

Сильных снегопадов не будет, но умеренные осадки возможны в ближайшие трое суток — с 28 по 30 января, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В частности, в субботу, 28 января, на юго-западе и юге Украины ожидается небольшой, местами умеренный снег и дождь, на остальной территории — без существенных осадков.

А в южных регионах также будут наблюдаться порывы ветра до 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от 0 до -7 градусов мороза, в восточных областях — до -10.

Днем от -2 до +3, на Закарпатье и в Крыму +2 +8.

В воскресенье, 29 января, в восточных и южных областях небольшой снег с дождем, а в понедельник, 30 января, ночью в восточных, днем в западных регионах слабый снег.

На остальной территории страны без осадков, а температура существенно не изменится.