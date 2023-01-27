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Факти / Україна / Суспільство

Сніг в Україні: де чекати у найближчі три дні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сніг
Фото: Pexels

Сильних снігопадів не буде, але помірні опади можливі у найближчі три доби – з 28 до 30 січня, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Зокрема, у суботу, 28 січня, на південному заході та півдні України очікується невеликий, місцями помірний сніг та дощ, на решті території – без істотних опадів.

А у південних регіонах також спостерігатимуться пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі коливатимуться в діапазоні від 0 до -7 градусів морозу, у східних областях – до -10.

Вдень – від -2 до +3, на Закарпатті та в Криму +2 +8.

У неділю, 29 січня, у східних та південних областях невеликий сніг з дощем, а у понеділок, 30 січня, вночі у східних, вдень у західних регіонах слабкий сніг.

На решті території країни без опадів, а температура суттєво не зміниться.

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Джерело: Укргідрометцентр
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