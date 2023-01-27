Січень, 27 в 13:07

Сильних снігопадів не буде, але помірні опади можливі у найближчі три доби – з 28 до 30 січня, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Зокрема, у суботу, 28 січня, на південному заході та півдні України очікується невеликий, місцями помірний сніг та дощ, на решті території – без істотних опадів.

А у південних регіонах також спостерігатимуться пориви вітру до 15-20 м/с.

Зараз дивляться Температура повітря вночі коливатимуться в діапазоні від 0 до -7 градусів морозу, у східних областях – до -10. Вдень – від -2 до +3, на Закарпатті та в Криму +2 +8. У неділю, 29 січня, у східних та південних областях невеликий сніг з дощем, а у понеділок, 30 січня, вночі у східних, вдень у західних регіонах слабкий сніг. На решті території країни без опадів, а температура суттєво не зміниться. Читайте Середня температура до -5, без аномальних снігопадів: прогноз погоди на січень 2023

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