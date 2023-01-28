Це дуже великий крок вперед: у ЗСУ пояснили, чому важливо сформувати першу в світі роту дронів

Січень, 28 в 18:22

Україні необхідно сформувати першу в світі роту ударних та розвідувальних дронів, щоб краще вести розвідку та контрнаступальні дії для звільнення тимчасово окупованих територій.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він пояснив, як безпілотники можуть допомогти українській армії перемогти війну, розпочату Росією.

– Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки загалом, тому що з повітря можна добре продивитися бойовий порядок противника, виявити саме ті, як кажуть у нас військові, жирні цілі, по яких необхідно прямо зараз завдати вогневого ураження, передаючи ці розвідувальну інформацію. Це дуже великий крок вперед, тому що ударний безпілотник може виконувати завдання, не наражаючи на небезпеку безпосередньо екіпаж, який керує його діями у повітрі.

За його словами, ЗСУ зможуть швидше вигнати російських загарбників, завчасно знизивши бойовий потенціал армії РФ.

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