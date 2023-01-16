Январь, 16 в 16:12

Российские оккупационные войска стали чаще применять зенитные ракетные комплексы С-300 для ударов по территории Украины из-за сокращения своих запасов баллистических ракет.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он подтвердил, что враг все чаще бьет по наземным целям ракетами С-300 и, вероятно, С-400. Эти ракеты предназначены “для противовоздушных дуэлей”: сбивания самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Сейчас смотрят

– Они их все чаще используют от Харькова до Николаевской области, и видим, что били по Киеву. Это говорит о том, что мало у них баллистики. У них осталось меньше сотни Искандеров, по данным Главного управления разведки, — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что у агрессора еще немало ракет С-300, а потому он пытается их использовать в условиях дефицита ракет других типов.

– Они производители этих ракет. Еще на складах их много, — заявил Игнат.

Он также отметил, что зенитный ракетный комплекс С-400 является новой российской системой, которую оккупанты, вероятно, будут реже применять. Дальность этого комплекса составляет сотни километров.

Игнат объяснил, что Воздушные силы ВСУ сейчас не могут сбивать зенитные ракеты. Уничтожать ракеты С-300, С-400, а также Х-22 и баллистические ракеты можно из комплексов, которые обещают страны-партнеры Украине: Patriot PAC-3 и SAMP-T.

В то же время, Игнат предположил, что наше государство сразу не получит достаточное количество этих систем ПВО, чтобы сбивать в воздухе все ракеты С-300.

– Их нужно уничтожать на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке – это до 150 км. С-300 – это практически средства ПВО. Их нужно уничтожать либо ракетами HARM, либо доставать другими средствами, – проинформировал он.

Как известно, в субботу, 14 января, войска РФ впервые ударили по Киеву новыми ракетами к зенитным ракетным комплексам С-400 с дальностью полета 230 км и весом боевой части 180 кг.

Ракеты к комплексам С-300 и С-400 являются неточными, а украинские силы ПВО сейчас не имеют возможности их сбивать.

Источник: Media Center Ukraine