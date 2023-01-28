Найкраще мати “довгу руку”: чому ЗСУ не знищують балістичні ракети

Січень, 28 в 15:24

Україна не має спеціальних систем, здатних знищувати у повітрі балістичні ракети, які Росія запускає по території держави. Озброєння такого типу потрібно збивати під час запуску.

В ефірі телеканалу FreeДом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, які системи здатні збивати балістичний різновид ракетної зброї.

Зараз дивляться Ігнат стверджує, шо зенітно-ракетна система Patriot або наземна класу земля-повітря середнього радіусу дії SAMP/T можуть збити балістичні ракети, тому Україні необхідні ці комплекси. – Краще мати “довгу руку”, діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети, – вважає речник Повітряних сил ЗСУ. За даними іноземних видань, Франція та Італія мають наміри закупити 700 ракет Aster-30 до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, який планують передати Україні. Читайте Не вистачає балістики: Ігнат пояснив, чому РФ все частіше б’є по Україні ракетами С-300

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