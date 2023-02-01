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Факты / Україна / Общество

РФ воюет количеством, а не качеством: в ГУР предупредили об активной фазе на фронте

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ воюет количеством, а не качеством: в ГУР предупредили об активной фазе на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытаются забросить своих солдат как пушечное мясо на позиции воинов Вооруженных сил Украины, продолжая осуществлять наступательные действия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом. По его словам, украинские защитники умеют воевать умениями, в отличие от россиян, которые пытаются брать количеством.

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— Ситуация очень сложная: враг продолжает наступать. На самом деле потери врага гораздо выше, чем в украинской армии. Мастерство и мотивация украинских воинов, техника и вооружение — это то, что в конце концов переломит ход наступательных действий, — отметил он.

Андрей Юсов добавил, что в течение февраля и марта будут происходить ожесточенные боевые действия, а Украина находится накануне очень активной фазы на фронте.

— Учитывая то состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается. Количество трупов, которые едут в Россию, а также, в частности, и тяжелораненых, я думаю, рано или поздно начнет действовать даже на это зазомбированное общество, — считает представитель украинской разведки.

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