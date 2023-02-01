РФ воює кількістю, а не якістю: у ГУР попередили про активну фазу на фронті

Січень, 31 в 23:44

Російські загарбники намагаються закидати своїх солдатів як гарматне м’ясо на позиції воїнів Збройних сил України, продовжуючи здійснювати наступальні дії.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом. За його словами, українські захисники вміють воювати вміннями, на відміну від росіян, які намагаються брати кількістю.

Зараз дивляться – Ситуація дуже складна: ворог продовжує наступати. Насправді втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії. Майстерність і мотивація українських воїнів, техніка та озброєння – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій, – зазначив він. Андрій Юсов додав, що протягом лютого та березня відбуватимуться запекліші бойові дії, а Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті. – З огляду на той стан військ і техніки, які є в окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається. Кількість трупів, які їдуть до Росії, а також, зокрема, і важкопоранених, я думаю, рано чи пізно почне діяти навіть на це зазомбоване суспільство, – вважає представник української розвідки. Читайте Польща хоче скоротити час навчання ЗСУ на танках Leopard до п’яти тижнів

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