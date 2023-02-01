Февраль, 01 в 12:04

В феврале 2023 года не ожидается аномальных морозов и больших снегопадов, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

В последний месяц зимы средняя температура воздуха предполагается в диапазоне от -3 мороза до +2 тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Что касается осадков, то их количество прогнозируется в пределах нормы — до 29-83 мм.

Сейчас смотрят Согласно многолетним исследованиям, средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0…-6, на Юге и Закарпатье — до +1…+4. Самая низкая температура, которую фиксировали в последний месяц зимы, достигала -15…-39 градусов мороза. А самая высокая — от +12 до +24 градусов тепла. Среднее количество осадков для февраля — до 22-89 мм, в Карпатах — до 108 мм. Читайте Снег в Украине: где ждать в ближайшие три дня

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