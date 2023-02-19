Сложные погодные условия: в Карпатах выпало почти два метра снега

Февраль, 19 в 19:20

В Карпатских горах зафиксирован почти двухметровый слой снега. По состоянию на вечер 19 февраля, там сохраняются сложные погодные условия.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Спасатели советуют дождаться улучшения погодных условий, а не отправляться в путешествие по горам.

— А в горах сохраняются сложные погодные условия. Так, сегодня на горе Поп Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега. Советуем не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам, — отмечают в ГСЧС.

В ГСЧС опубликовали фотографии, на которых можно заметить, что высота снега достигает роста человека, однако осадки все еще не прекращаются.