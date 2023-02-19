Складні погодні умови: у Карпатах випало майже два метри снігу

Лютий, 19 в 19:20

У Карпатських горах зафіксовано майже двохметровий шар снігу. Станом на вечір 19 лютого, там зберігаються складні погодні умови.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Рятувальники радять дочекатися покращення погодних умов, а не прямувати в подорож горами.

– А у горах зберігаються складні погодні умови. Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу. Радимо не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами, – зазначають у ДСНС.

У ДСНС опублікували фотографії, на яких можна помітити, що висота снігу досягає зросту людини, проте опади все ще не припиняються.