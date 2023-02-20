В Киеве перекрыли центр города
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Сегодня утром, 20 февраля, в Киеве был перекрыт центр города.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Перекрыли движение транспорта по бульвару Леси Украинки, по проспекту Победы, а также по Шулявскому мосту.
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В городе образовались пробки. К примеру, автомобили стоят от ст. м. Святошин до станции Нивки и дальше.
Ограничено движение по маршруту скоростного трамвая.
Жители Киева сообщают о перекрытии движения у посольства США. От посольства до метро Берестейская парковка запрещена.
Сообщается, что на Воздухофлотский мост не пускают. Вадима Гетьмана также перекрыта.
Отметим, что сегодня в Украине вспоминают Героев Небесной Сотни.