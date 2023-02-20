Февраль, 20 в 9:07

Сегодня утром, 20 февраля, в Киеве был перекрыт центр города.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Перекрыли движение транспорта по бульвару Леси Украинки, по проспекту Победы, а также по Шулявскому мосту.

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В городе образовались пробки. К примеру, автомобили стоят от ст. м. Святошин до станции Нивки и дальше.

Ограничено движение по маршруту скоростного трамвая.

Жители Киева сообщают о перекрытии движения у посольства США. От посольства до метро Берестейская парковка запрещена.

Сообщается, что на Воздухофлотский мост не пускают. Вадима Гетьмана также перекрыта.

Отметим, что сегодня в Украине вспоминают Героев Небесной Сотни.