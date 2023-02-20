Февраль, 20 в 9:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно единство нашего народа способно сохранить государство и дать ему будущее.

Об этом глава государства заявил в своем обращении ко Дню памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля.

По словам Зеленского, в трудные и определяющие моменты украинцы никогда не стоят в стороне – они борются за собственную свободу на площадях, баррикадах и на фронте. Именно так народ Украины проявляет храбрость и самоотверженность.

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– Украинцы становятся за брата, а братом является каждый, кто украинец. А это основа нашего единства, — заявил глава государства.

Именно такое единство дает будущее нашему государству.

— Приходит время и миллионы голосов народа сливаются в единый голос, который говорит, что украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве. Которое непременно сохранит свободу, – заметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ценности, которые отстаивали на Майдане, это уважение к каждому человеку, свобода и равенство, демократия, открытость Украины миру и единение нашего государства со всей Европой.

По словам президента, именно это мотивировало площади собираться, и именно это сейчас мотивирует бороться и освобождать нашу землю.

— Через девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается… Рабов в рай не пускают — это смысл украинского толкования свободы, — сказал Зеленский, подчеркнув, что мы — украинцы — наконец-то воплотим мечту героев.

Глава государства уверен, что российского врага на нашей земле не останется.