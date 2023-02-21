Февраль, 21 в 17:08

С начала полномасштабной войны Соединенные Штаты передали Украине более пяти тысяч противотанковых ракет Javelin.

Противотанковые системы Javelin отлично зарекомендовали себя, ведь помогали ВСУ уничтожать военную технику оккупантов.

Что известно о Javelin, каковы их технические характеристики и в каких случаях их используют – читайте в материале Фактов ICTV.

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Javelin: что это такое и особенности

Это переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который произвели американские компании Raytheon и Lockheed Martin. США разрабатывали его еще в 1986 году, а приняли на вооружение в 1996 году.

Javelin считается первым серийным ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом выстрелил-забыл. Более того, ракета Javelin имеет собственную тепловизионную головку самонаведения, поэтому оператор комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска.

Потому оператор может легко и быстро изменить позицию, что позволяет избежать вражеского удара в ответ!

Первые комплекты Javelin начали поступать в Украину еще с 30 апреля 2018 года, и они успешно использовались ВСУ против российской военной техники с 24 февраля 2022 года.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения самолетов или другого самолета, который может начать атаку с воздуха на маленьких высотах.

Ракеты могут уничтожить наземные цели на расстоянии до 3 км. Электроника в пусковом блоке дает возможность создавать команды для маневрирования. Благодаря этому система обеспечивает поражение цели.

Также ракетный комплекс Javelin имеет мощную боевую часть и двигатель, который дает возможность обеспечить повышенную дальность действия. Система ракеты оснащена осколочно-фугасной боевой частью.

Эта портативная пусковая противотанковая установка, набрасывается на плечо и может стрелять из двух положений:

прямой наводкой (Dir);

тop – если на максимальную дальность на 2 500 м, то ракета вылетает из отстрелянного тубуса на высоту 160 м, пролетает под углом 45° и уничтожает цель.

FGM-148 Javelin – что известно

Во время своего необъявленного визита в Украину президент США Джо Байден заявил, что вскоре выделит еще $500 млн на военную помощь.

А последний пакет военной помощи, о котором говорил Байден на пресс-конференции в Киеве, будет охватывать больше противотанковых ракетных комплексов Javelin, в частности FGM-148 Javelin.

Характеристики Javelin FGM-148:

Вес с элементом питания: 15,5 кг.

Длина: 120,9 см.

Калибр ракеты: 127 мм.

Вес самой ракеты: 10,128 кг.

Длина ракеты: 108,27 см.

Масса боевой части: 8,4 кг

Бронепробиваемость: 600 мм за динамической защитой.

Расчет: 1 или 2 человека.

Примерная стоимость одной пусковой установки составляет $175 тыс. Такая стоимость комплекса объясняется использованием инфракрасной головки самонаведения с объективами большого диаметра.

Ряд стран мира эксплуатируют Javelin: Великобритания, Канада, Ботсвана, Катар, Малайзия, ОАЭ, Оман, Перу, Южная Корея, Чили, Украина и другие государства.

Где Javelin применяли в Украине

24 февраля 2022 года, в первый день российского вторжения в Украину, с помощью Javelin украинские войска уничтожили 15 вражеских танков. К 4 марта Javelin уничтожили не менее 280 единиц вражеской техники, а всего выполнили 300 запусков ракет.

В конце марта 2022 года Министерство обороны США сообщили, что ВСУ установили рекорд эффективного использования ПТРК Javelin: 100 поражений вражеских целей на 112 запусков.

Весной 2022 года на подступах к одному из сел на юге Украины украинские военные уничтожили танк (предположительно, Т-72Б3) с расстояния около 2,3 км.

В целом система Javelin активно помогает украинским военным уничтожать оккупантов и их вражескую технику, кроме того, делает это довольно успешно!