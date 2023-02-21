Лютий, 21 в 17:08

Від початку повномасштабної війни Сполучені Штати передали Україні понад п’ять тисяч протитанкових ракет Javelin.

Протитанкові системи Javelin чудово зарекомендували себе, адже допомагали ЗСУ знищувати військову техніку окупантів.

Що відомо про Javelin, які їхні технічні характеристики та в яких випадках їх використовують – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Javelin: що це та особливості

Це переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК), який виготовили американські підприємства Raytheon та Lockheed Martin. США розробляли його ще у 1986 році, а прийняли на озброєння 1996 року.

Javelin вважається першим серійним ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом вистрілив-забув. Ба більше, ракета Javelin має власну тепловізійну голівку самонаведення, тому оператор комплексу не повинен супроводжувати та коригувати політ ракети після запуску.

Тому оператор може легко та швидко змінити позицію, що дозволяє уникнути ворожого удару у відповідь!

Перші комплекти Javelin почали надходити в Україну ще з 30 квітня 2018 року, тому їх успішно використовували ЗСУ проти російської військової техніки від 24 лютого 2022 року.

Переносний зенітно-ракетний комплекс Javelin призначений для ураження літаків або іншого авіатранспорту, який може розпочати атаку з повітря на маленьких висотах.

Ракети можуть знищити наземні цілі на відстані до 3 км. Електроніка у пусковому блоці надає можливість створювати команди для маневрування. Завдяки цьому система забезпечує ураження цілі.

Також ракетний комплекс Javelin має потужну бойову частину і двигун, який надає можливість забезпечити підвищену дальність дії. Система ракети оснащена осколочно-фугасною бойовою частиною.

Ця портативна пускова протитанкова установка накидається на плече та може стріляти з двох положень:

прямим наведенням (Dir);

тop – якщо на максимальну дальність на 2 500 м, то ракета вилітає із відстріляного тубуса на висоту 160 м, пролітає під кутом 45° і знищує ціль.

FGM-148 Javelin – що відомо

Під час свого неоголошеного візиту в Україну президент США Джо Байден заявив, що незабаром виділить ще $500 млн на військову допомогу.

А останній пакет військової допомоги, про який говорив Байден на пресконференції в Києві, охоплюватиме більше протитанкових ракетних комплексів Javelin, зокрема FGM-148 Javelin.

Характеристики FGM-148 Javelin:

Вага з елементом живлення: 15,5 кг.

Довжина: 120,9 см.

Калібр ракети: 127 мм.

Вага самої ракети: 10,128 кг.

Довжина ракети: 108,27 см.

Маса бойової частини: 8,4 кг

Бронепробиття: 600 мм за динамічним захистом.

Розрахунок: 1 або 2 людини.

Приблизна вартість однієї пускової установки становить $175 тис. Така вартість комплексу пояснюється використанням інфрачервоної голівки самонаведення з об’єктивами великого діаметра.

Низка країн світу експлуатують Javelin: Велика Британія, Канада, Ботсвана, Катар, Малайзія, ОАЕ, Оман, Перу, Південна Корея, Чилі, Україна та інші держави.

Де Javelin застосовували в Україні

24 лютого 2022 року, у перший день російського вторгнення в Україну, за допомогою Javelin українські війська знищили 15 ворожих танків. До 4 березня Javelin знищили щонайменше 280 одиниць ворожої техніки, а всього виконали 300 запусків ракет.

Наприкінці березня 2022 року Міністерство оборони США повідомили, що ЗСУ встановили рекорд ефективного використання ПТРК Javelin: 100 уражень ворожих цілей на 112 запусків.

Навесні 2022 року на підступах до одного із сіл на півдні України українські військові знищили танк (імовірно, Т-72Б3) з відстані близько 2,3 км.

Загалом система Javelin активно допомагає українським військовим нищити окупантів та їхню ворожу техніку, крім того, робить це доволі успішно!