Март, 05 в 16:49

Эвакуация из Бахмута Донецкой области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, замедлилась. Сейчас в городе находятся около 4,5 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщил заместитель мэра Бахмута Александр Марченко, пишет CNN.

По его словам, ежедневно из Бахмута эвакуируют по 5-10 человек. В то же время на пике эвакуации город покидали до 600 человек.

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— Враг сносит все на своем пути, наносит удары по многоэтажным домам и жилому сектору. Идут воздушные налеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу всем, чем может. Мы никак не можем туда попасть, — сказал Марченко.

Он добавил, что в Бахмуте сейчас живут от 4 до 4,5 тыс. человек. Их трудно убедить эвакуироваться, поскольку большинство из них “боятся, что им некуда ехать и не с кем ехать”.

В городе остались четыре медработника, а для жителей доступны пункты обогрева.

Ранее мы писали, что оккупационные войска обеспечили себе позиционное преимущество для обхода определенных участков вокруг Бахмута, но в ближайшее время не смогут окружить город.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).