Эвакуация из Бахмута замедлилась, в городе находятся около 4,5 тыс. человек — заместитель мэра
Эвакуация из Бахмута Донецкой области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, замедлилась. Сейчас в городе находятся около 4,5 тыс. мирных жителей.
Об этом сообщил заместитель мэра Бахмута Александр Марченко, пишет CNN.
По его словам, ежедневно из Бахмута эвакуируют по 5-10 человек. В то же время на пике эвакуации город покидали до 600 человек.
— Враг сносит все на своем пути, наносит удары по многоэтажным домам и жилому сектору. Идут воздушные налеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу всем, чем может. Мы никак не можем туда попасть, — сказал Марченко.
Он добавил, что в Бахмуте сейчас живут от 4 до 4,5 тыс. человек. Их трудно убедить эвакуироваться, поскольку большинство из них “боятся, что им некуда ехать и не с кем ехать”.
В городе остались четыре медработника, а для жителей доступны пункты обогрева.
Ранее мы писали, что оккупационные войска обеспечили себе позиционное преимущество для обхода определенных участков вокруг Бахмута, но в ближайшее время не смогут окружить город.
Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).