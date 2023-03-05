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Факты / Україна

Только плановые ротации: в ВСУ опровергли отвод украинских войск из Бахмута

Илья Нежигай, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупационные войска России не взяли под контроль Бахмут в Донецкой области.

Об этом 4 марта в интервью CNN заявил Сергей Череватый, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины.

— Бои в Бахмуте ведутся больше на окраинах, а сам город контролируется украинскими силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией, — заявил он.

Украинские войска проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте, заявил Череватый в ответ на сообщения о выводе некоторых подразделений.

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— Массового отвода украинских войск также не происходит, — сказал он.

По состоянию на субботу, 4 марта, по его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Васильевка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

— Только вблизи Бахмута состоялся 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте состоялся 131 обстрел и 38 боевых столкновений, — сообщил полковник Череватый.

По его словам, более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, трое попали в плен.

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Источник: CNN
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