Березень, 05 в 16:49

Евакуація з Бахмута Донецької області, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, уповільнилась. Наразі в місті перебувають близько 4,5 тис. мирних жителів.

Про це повідомив заступник мера Бахмута Олександр Марченко, пише CNN.

За його словами, щодня із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб. Водночас на піку евакуації місто залишали до 600 людей.

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– Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому сектору. Ідуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б’є по місту всім, чим може. Ми ніяк не можемо туди потрапити, – сказав Марченко.

Він додав, що у Бахмуті зараз живуть від 4 до 4,5 тис. осіб. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них “бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати”.

В місті залишилися чотири медпрацівники, а для жителів доступні пункти обігріву.

Раніше ми писали, що окупаційні війська забезпечили собі позиційну перевагу для обходу певних ділянок навколо Бахмута, але найближчим часом не зможуть оточити місто.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).