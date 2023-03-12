На Херсонщині скасовують “сухий закон” – коли та скільки діятиме рішення

Березень, 12 в 19:45

У Херсонській області Рада оборони ухвалила рішення на один місяць скасувати так званий сухий закон, щоб допомогти відновленню економіки звільненої території регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація з посиланням на відеозвернення очільника ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, з 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об’єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у період з 10:00 до 15:00 години.

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Проте продаж алкоголю українським військовим та працівникам правоохоронних органів все ще залишається під забороною.