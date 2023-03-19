Самые горячие точки на восточном фронте практически не меняются, российские оккупанты продолжают наносить удары и пытаются продвигаться, чтобы захватить больше территории Украины.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины и летчик-инструктор Роман Свитан.

— Есть определенное мнение, которое высказывают наши ребята, стоящие на нуле, им очень тяжело. Они видят мощь России, до сей пор еще не уменьшившуюся на некоторых направлениях, особенно в горячих точках — том же Бахмуте, Кременной, Купянске, Сватово, Авдеевке, под Угледаром. Восточный фронт горит, россияне давят, — утверждает военный эксперт.

По словам аналитика, украинские защитники сейчас выступают как щит, чтобы предотвратить наступательные действия россиян на восточном направлении.

— Еще в таком режиме они будут находиться в течение некоторого времени, может быть две недели, а может до месяца. Ни у одной армии нет времени больше месяца или двух максимум, чтобы выполнять наступательные действия. Они будут сбрасывать это напряжение.

Но ребята, которые сейчас видят и понимают это давление, естественно видят пока невозможность ему противостоять. Ребята, которые сейчас удерживают это направление, они как щит выступают для того, чтобы не дать россиянам за это время провести подготовку к наступательным действиям. Контрнаступление будет примерно через месяц, — считает аналитик.