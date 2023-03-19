Найгарячіші точки на східному фронті практично не змінюються, російські окупанти продовжують завдавати ударів і намагаються просуватися, щоб захопити більше території України.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України та льотчик-інструктор Роман Світан.

– Є певна думка, яку висловлюють наші хлопці, що стоять на нулі, їм дуже важко. Вони бачать міць Росії, яка досі ще не зменшилася на деяких напрямках, особливо в гарячих точках – тому самому Бахмуті, Кремінній, Куп’янську, Сватовому, Авдіївці, під Вугледаром. Східний фронт горить, росіяни тиснуть, – стверджує військовий експерт.

За словами аналітика, українські захисники зараз виступають як щит, щоб запобігти наступальним діям росіян на східному напрямку.

– Ще в такому режимі вони перебуватимуть протягом деякого часу, може бути два тижні, а може до місяця. Жодна армія не має часу понад місяць чи два максимум, щоб виконувати наступальні дії. Вони будуть скидати цю напругу.

Але хлопці, які зараз бачать і розуміють цей тиск, природно бачать поки що неможливість йому протистояти. Хлопці, які зараз утримують цей напрямок, вони як щит виступають для того, щоб не дати росіянам за цей час провести підготовку до наступальних дій. Контрнаступ буде приблизно через місяць, – вважає аналітик.