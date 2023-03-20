Март, 20 в 9:00

Во Всемирный день счастья Факты ICTV поинтересовались у защитников, бойцов 32 бригады, что для них счастье.

Война обострила все чувства, говорят бойцы, поэтому иногда счастье заключается в очень простых и очевидных вещах.

Сергей

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— Для меня счастье увидеть жену, увидеть ребенка, увидеть свою семью. Хорошо поесть и хорошо поспать.

Игорь

— Счастье для меня сейчас — это просто поспать.

Роман

— Счастье — это когда ты идешь к цели, и у тебя все получается.

Александр

— Счастье — это когда автомат заряжен, но выстрелов не бывает.

Роман

— Для меня счастье — это когда ты возвращаешься туда, где тебя ждут.

Олег

— Счастье — это когда всегда и везде есть связь.

Александр

— Счастье — это когда в казарме тепло и в столовой хорошо кормят.

Евгений

— Счастье — это наша земля.

Олег

— Лично для меня счастье — это вернуться домой, чтобы увидеть жену, детей, родителей и чтобы они меня увидели живым и здоровым.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 20 мая 2023 года. Поэтому мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Как будет происходить всеобщая мобилизация в 2023 году и кто подлежит под призыв, читайте в материале Фактов ICTV.