Когда нет выстрелов и ты на родной земле: украинские воины рассказали, что для них является счастьем
Во Всемирный день счастья Факты ICTV поинтересовались у защитников, бойцов 32 бригады, что для них счастье.
Война обострила все чувства, говорят бойцы, поэтому иногда счастье заключается в очень простых и очевидных вещах.
Сергей
— Для меня счастье увидеть жену, увидеть ребенка, увидеть свою семью. Хорошо поесть и хорошо поспать.
Игорь
— Счастье для меня сейчас — это просто поспать.
Роман
— Счастье — это когда ты идешь к цели, и у тебя все получается.
Александр
— Счастье — это когда автомат заряжен, но выстрелов не бывает.
Роман
— Для меня счастье — это когда ты возвращаешься туда, где тебя ждут.
Олег
— Счастье — это когда всегда и везде есть связь.
Александр
— Счастье — это когда в казарме тепло и в столовой хорошо кормят.
Евгений
— Счастье — это наша земля.
Олег
— Лично для меня счастье — это вернуться домой, чтобы увидеть жену, детей, родителей и чтобы они меня увидели живым и здоровым.
Напомним, что Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 20 мая 2023 года. Поэтому мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Как будет происходить всеобщая мобилизация в 2023 году и кто подлежит под призыв, читайте в материале Фактов ICTV.