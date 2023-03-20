Коли немає пострілів і ти на рідній землі: українські воїни розповіли, що для них є щастям
У Всесвітній день щастя Факти ICTV поцікавилися у захисників, бійців 32 бригади, що для них щастя.
Війна загострила всі відчуття, кажуть бійці, тому іноді щастя полягає в дуже простих і очевидних речах.
Сергій
– Для мене щастя побачити жінку, побачити дитину, побачити свою родину. Гарно поїсти й гарно поспати.
Ігор
– Щастя для мене зараз – це просто поспати.
Роман
– Щастя – це коли ти йдеш до мети, і в тебе все вдається.
Олександр
– Щастя – це коли автомат заряджений, але пострілів не буває.
Роман
– Для мене щастя – це коли ти повертаєшся туди, де тебе чекають.
Олег
– Щастя – це коли завжди й скрізь є зв’язок.
Олександр
Щастя – це коли в казармі тепло і в їдальні добре годують.
Євген
– Щастя – це наша земля.
Олег
– Особисто для мене щастя – це повернутися додому, щоб побачити жінку, дітей, батьків і щоб вони мене побачили живим і здоровим.
Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Тож мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років.
Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році та хто підлягає під призов, читайте в матеріалі Фактів ICTV.