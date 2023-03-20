Березень, 20 в 9:00

У Всесвітній день щастя Факти ICTV поцікавилися у захисників, бійців 32 бригади, що для них щастя.

Війна загострила всі відчуття, кажуть бійці, тому іноді щастя полягає в дуже простих і очевидних речах.

Сергій

Зараз дивляться

– Для мене щастя побачити жінку, побачити дитину, побачити свою родину. Гарно поїсти й гарно поспати.

Ігор

– Щастя для мене зараз – це просто поспати.

Роман

– Щастя – це коли ти йдеш до мети, і в тебе все вдається.

Олександр

– Щастя – це коли автомат заряджений, але пострілів не буває.

Роман

– Для мене щастя – це коли ти повертаєшся туди, де тебе чекають.

Олег

– Щастя – це коли завжди й скрізь є зв’язок.

Олександр

Щастя – це коли в казармі тепло і в їдальні добре годують.

Євген

– Щастя – це наша земля.

Олег

– Особисто для мене щастя – це повернутися додому, щоб побачити жінку, дітей, батьків і щоб вони мене побачили живим і здоровим.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Тож мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років.

Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році та хто підлягає під призов, читайте в матеріалі Фактів ICTV.