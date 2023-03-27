Март, 27 в 9:56

Прокуратура намерена обжаловать приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области, по которому трех подростков приговорили к двум годам условного срока за групповое изнасилование несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так, решение Воловецкого районного суда от 16 марта 2023 года еще не вступило в законную силу. Как только по процессуальной процедуре приговор можно будет обжаловать, прокуратура сделает это.

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Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшего лица и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершенном преступлении, отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что в августе 2021 году на Закарпатье трое подростков пригласили девушку в подвал, они знали, что она несовершеннолетняя. Один из парней ударил ее в живот, а дальше по очереди начали насиловать девочку.

Весь процесс ребята сняли на телефон и распространили видео в школе.

Девочка живет с бабушкой. Последняя узнала о случившемся от полиции. Сама же девочка стала мрачной и замкнутой, имела проблемы со сном.

Девушка стеснялась кому-либо рассказать о том, что с ней сделали. Сказала, что с теми ребятами она дружила.

Широкую огласку это преступление получило, когда районный суд приговорил трех подростков, совершивших надругательство над девушкой, всего к двум годам условно. В целом это дело проходит по ч. 3. ст. 153 УК Украины, предусматривающей наказание в виде 5 лет заключения.

Свое решение суд аргументировал тем, что у десятиклассников отсутствуют судимости, имеют хорошие характеристики, а еще они частично возместили потерпевшей моральный ущерб.

Хотя пострадавшая просила выплатить ей 450 тыс. грн ущерба, обвиняемые по решению суда возместили лишь 60 тыс. грн. Суд также постановил покрыть процессуальные издержки в размере более 25 тыс. для каждого.