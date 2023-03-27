Березень, 27 в 9:56

Прокуратура має намір оскаржити вирок Воловецького районного суду Закарпатської області, який засудив трьох підлітків до двох років умовного терміну за групове зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, рішення Воловецького районного суду від 16 березня 2023 року ще не набуло законної сили. Тільки-но за процесуальною процедурою можна буде оскаржити вирок, прокуратура це зробить.

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Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину, наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що в серпні 2021 році на Закарпатті троє підлітків запросили дівчину в підвал, вони знали, що вона неповнолітня. Один із хлопців вдарив її у живіт, а далі по черзі почали ґвалтувати дівчинку.

Весь процес хлопці зняли на телефон і поширили відео в школі.

Дівчинка живе з бабусею. Остання дізналася про те, що сталося, від поліції. Сама ж дівчинка стала похмурою і замкнутою, мала проблеми зі сном.

Дівчина соромилася будь-кому розповісти про те, що з нею зробили. Сказала, що з тими хлопцями вона дружила.

Широкого розголосу цей злочин набув, коли районний суд засудив трьох підлітків, які вчинили наругу над дівчиною, лише на два роки умовно. Загалом ця справа проходить за ч. 3. ст. 153 КК України, що передбачає покарання у вигляді 5 років ув’язнення.

Своє рішення суд аргументував тим, що у десятикласників відсутні судимості, мають хороші характеристики, а ще вони частково відшкодували потерпілій моральну шкоду.

Хоча постраждала просила виплатити їй 450 тис. грн, обвинувачені за рішенням судуьвідшкодували лише 60 тис. грн. Суд також постановив покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тис. для кожного.