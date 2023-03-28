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Групове зґвалтування на Закарпатті: ВРП перевірить скарги на суддю, яка винесла вирок

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Групове зґвалтування на Закарпатті: ВРП перевірить скарги на суддю, яка винесла вирок
Фото: Depositphotos

Вища рада правосуддя перевірить зареєстровані скарги на суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті.

Про це повідомили на сайті ВРП.

– Зареєстровані скарги про вчинення суддею Воловецького районного суду Закарпатської області Софілканич О.А. дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання в її діяльність як судді під час здійснення правосуддя, будуть об’єктивно перевірені, їм нададуть відповідну оцінку у визначеному законом порядку, – йдеться у повідомленні.

ВРП запевняє, що поділяє занепокоєння громадськості щодо справедливості вироку, однак не наділена повноваженням втручатися в розгляд судових справ, надавати оцінку доказам, перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень чи коментувати їх.

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Перевірка законності й обґрунтованості судового рішення належить виключно до компетенції суду вищої інстанції, тобто апеляційного суду, додали у ВРП.

Раніше стало відомо, що прокуратура має намір оскаржити вирок Воловецького районного суду, який засудив трьох підлітків до двох років умовного терміну за групове зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

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