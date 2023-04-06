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Факты / Україна / Общество

Постепенное повышение температуры: когда в апреле придет настоящее тепло

Валентина Летяк, редактор ленты
весна
Фото: Pixabay

Сейчас Украина находится в поле пониженного атмосферного давления, поэтому образуются циклоны, которые приносят с южного направления снегопады. Такая погода ожидается еще в течение следующих пяти дней, но постепенно осадки прекратятся, а температура будет повышаться.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

— Напомню, что циклон — это всегда сочетание теплых и холодных воздушных масс, поэтому и наблюдаются значительные температурные контрасты по Украине и соответствующая фаза осадков. В западных областях — это был снег. Например, сегодня утром местами выпало до 30 см, — уточнила она.

По ее словам, завтра, 7 апреля, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается мокрый снег, далее интенсивность осадков будет уменьшаться, соответственно и температура будет повышаться, но не стремительно.

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— И вот такая тенденция к распределению, когда на Западе и Правобережье в целом прохладнее, а на Юге и Левобережье — несколько теплее, будет сохраняться в течение следующих пяти дней. Начиная с 9 апреля, уже и ночью почти везде будет плюсовая температура, — подытожила Птуха.

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