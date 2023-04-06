Поступове підвищення температури: коли у квітні прийде справжнє тепло

Квітень, 06 в 17:10

Наразі Україна перебуває у полі зниженого атмосферного тиску, тому утворюються циклони, які приносять із південного напрямку снігопади. Така погода очікується ще протягом наступних п’яти днів, але поступово опади припиняться, а температура підвищуватиметься.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

– Нагадаю, що циклон – це завжди поєднання теплих і холодних повітряних мас, тому й спостерігаються значні температурні контрасти по Україні та відповідна фаза опадів. У західних областях був сніг. Наприклад, сьогодні вранці подекуди випало до 30 см, – уточнила вона.

За її словами, завтра, 7 квітня, на Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, далі інтенсивність опадів зменшуватиметься, відповідно й температура підвищуватиметься, але не надто стрімко.

Зараз дивляться