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Факти / Україна / Суспільство

Поступове підвищення температури: коли у квітні прийде справжнє тепло

Валентина Летяк, редакторка стрічки
весна
Фото: Pixabay

Наразі Україна перебуває у полі зниженого атмосферного тиску, тому утворюються циклони, які приносять із південного напрямку снігопади. Така погода очікується ще протягом наступних п’яти днів, але поступово опади припиняться, а температура підвищуватиметься.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

– Нагадаю, що циклон – це завжди поєднання теплих і холодних повітряних мас, тому й спостерігаються значні температурні контрасти по Україні та відповідна фаза опадів. У західних областях був сніг. Наприклад, сьогодні вранці подекуди випало до 30 см, – уточнила вона.

За її словами, завтра, 7 квітня, на Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, далі інтенсивність опадів зменшуватиметься, відповідно й температура підвищуватиметься, але не надто стрімко.

Зараз дивляться

– І ось така тенденція до розподілу, коли на Заході та Правобережжі загалом прохолодніше, а на Півдні та Лівобережжі – дещо тепліше, зберігатиметься протягом наступних п’яти днів. Починаючи з 9 квітня, вже і вночі майже всюди буде плюсова температура, – підсумувала Птуха.

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