Апрель, 07 в 18:24

В Волынской области на Пасху комендантский час остается без изменений — он продлится с 00:00 до 05:00. Во время него запрещено находиться на улицах.

Об этом сообщает Волынская областная военная администрация. По данным ОВА, это решение базируется на требованиях безопасности украинских граждан.

— Прошу всех верующих отнестись с пониманием к такому решению, ведь оно продиктовано требованиями безопасности граждан. В течение праздничных дней улицы будут усиленно патрулировать правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что возможность освятить пасхальную корзину будет у всех жителей Волыни. В военной администрации призывают украинцев придерживаться установленных правил и рассчитывать время на своевременное возвращение домой.

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