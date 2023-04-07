Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Будет ли комендантский час на Пасху 2023 на Волыни — объяснение

Юля Захарченко, редактор ленты
Великдень
Фото: Depositphotos

В Волынской области на Пасху комендантский час остается без изменений — он продлится с 00:00 до 05:00. Во время него запрещено находиться на улицах.

Об этом сообщает Волынская областная военная администрация. По данным ОВА, это решение базируется на требованиях безопасности украинских граждан.

— Прошу всех верующих отнестись с пониманием к такому решению, ведь оно продиктовано требованиями безопасности граждан. В течение праздничных дней улицы будут усиленно патрулировать правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что возможность освятить пасхальную корзину будет у всех жителей Волыни. В военной администрации призывают украинцев придерживаться установленных правил и рассчитывать время на своевременное возвращение домой.

Сейчас смотрят
Читайте
Отменят ли в Киеве комендантский час на Пасху

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка