Квітень, 07 в 18:24

У Волинській області на Великдень комендантська година залишається без змін – вона триватиме з 00:00 до 05:00. Під час неї заборонено перебувати на вулицях.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, це рішення базується на вимогах безпеки українських громадян.

– Прошу усіх вірян поставитись із розумінням до такого рішення, адже воно продиктоване вимогами безпеки громадян. Впродовж святкових днів вулиці посилено патрулюватимуть правоохоронні органи, – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що можливість освятити пасхальний кошик буде в усіх жителів Волині. У військовій адміністрації закликають українців дотримуватися встановлених правил та розраховувати час на своєчасне повернення додому.

Зараз дивляться