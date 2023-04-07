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Факти / Україна / Суспільство

Чи буде комендантська година на Великдень 2023 на Волині – пояснення

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Великдень
Фото: Depositphotos

У Волинській області на Великдень комендантська година залишається без змін – вона триватиме з 00:00 до 05:00. Під час неї заборонено перебувати на вулицях.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, це рішення базується на вимогах безпеки українських громадян.

– Прошу усіх вірян поставитись із розумінням до такого рішення, адже воно продиктоване вимогами безпеки громадян. Впродовж святкових днів вулиці посилено патрулюватимуть правоохоронні органи, – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що можливість освятити пасхальний кошик буде в усіх жителів Волині. У військовій адміністрації закликають українців дотримуватися встановлених правил та розраховувати час на своєчасне повернення додому.

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