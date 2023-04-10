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Факты / Україна / Общество

В ближайшее время в Украину прибудут Patriot и другие системы ПВО — Игнат

Юля Захарченко, редактор ленты
Patriot
Фото: Getty Images

В ближайшее время в Украину должны поступить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T, предназначенные для защиты неба от российских атак.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся, — заявил он.

Армия США приняла на вооружение ЗРК Patriot в начале 1980-х годов. Последняя его модификация под названием PAC-3 предназначена для поражения и перехвата целей на высоте до 24 км.

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Главная особенность новейшей модификации ЗРК Patriot — его способность сбивать баллистические ракеты, которые несут большую угрозу для гражданского населения.

Противоракетная система обороны SAMP/T предназначена для защиты поля боя и важных объектов, в частности, аэропортов и морских портов от крылатых ракет, беспилотников и тактических баллистических ракет.

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