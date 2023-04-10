Найближчим часом в Україну прибудуть Patriot та інші системи ППО – Ігнат

Квітень, 09 в 22:22

Найближчим часом в Україну мають надійти зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot і Samp-T, призначені для захисту неба від російських атак.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Patriot і Samp-T найближчим часом мають зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці навчатимуться наші фахівці. Очікуємо, що вони з’являться, – заявив він.

Армія США прийняла на озброєння ЗРК Patriot на початку 1980-х років. Остання його модифікація під назвою PAC-3 призначена для ураження і перехоплення цілей на висоті до 24 км.

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Головна особливість новітньої модифікації ЗРК Patriot – його здатність збивати балістичні ракети, які несуть велику загрозу для цивільного населення.

Протиракетна система оборони SAMP/T призначена для захисту поля бою і важливих об’єктів, зокрема, аеропортів та морських портів від крилатих ракет, безпілотників і тактичних балістичних ракет.