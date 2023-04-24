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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Помогут Украине наказать РФ: Фонд Кучмы объявил конкурс научных работ для студентов

Помогут Украине наказать РФ: Фонд Кучмы объявил конкурс научных работ для студентов
Фото: Факты ICTV

Президентский фонд Леонида Кучмы Украина и Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко объявили конкурс научных работ для студентов специальности международное право на тему Международно-правовые последствия вооруженной агрессии РФ против Украины.

Цель конкурса — приобщить молодежь к участию в работе по привлечению страны-агрессора к ответственности за развязывание войны против Украины.

В фонде говорят, что эта работа продлится десятилетия, поэтому стране нужна поддержка будущих дипломатов, прокуроров, адвокатов и общественных деятелей.

Участникам нужно предложить свой взгляд на практические аспекты исследуемой проблематики, показать механизм практического применения или изменение действующей практики и законодательства, которые принесут практическую пользу Украине.

— Россияне и РФ будут наказаны. Они будут отвечать за геноцид украинского народа. Над этим работают и государственные органы власти, и частные юридические компании, и гражданское общество, — отмечает пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы Украина Дарка Олифер.

Конкурс продлится с 24 апреля до 10 сентября. Результаты планируют объявить 10 октября.

Детальная информация об условиях конкурса — на сайте Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Война в Украине, Військові злочини, Гаазький трибунал, Геноцид, конкурс, Російська агресія, Фонд Леоніда Кучми Україна
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