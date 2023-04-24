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Допоможуть Україні покарати РФ: Фонд Кучми оголосив конкурс наукових робіт для студентів

Допоможуть Україні покарати РФ: Фонд Кучми оголосив конкурс наукових робіт для студентів
Фото: Факти ICTV

Президентський фонд Леоніда Кучми Україна та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосили конкурс наукових робіт для студентів спеціальності міжнародне право на тему Міжнародно-правові наслідки збройної агресії РФ проти України.

Мета конкурсу – долучити молодь до участі у роботі з притягнення країни-агресора до відповідальності за розв’язання війни проти України.

У Фонді кажуть, що ця робота триватиме десятиріччя, тому країні потрібна підтримка майбутніх дипломатів, прокурорів, адвокатів та громадських діячів.

Учасникам потрібно запропонувати свій погляд на практичні аспекти досліджуваної проблематики, показати механізм практичного застосування або зміну чинної практики та законодавства, які принесуть практичну користь Україні.

– Росіян та РФ буде покарано. Вони відповідатимуть за геноцид українського народу. Над цим працюють і державні органи влади, і приватні юридичні компанії, і громадянське суспільство, – наголошує прессекретар Президентского фонду Леоніда Кучми Україна Дарка Оліфер.

Конкурс триватиме з 24 квітня до 10 вересня. Результати планують оголосити 10 жовтня.

Детальна інформація про умови конкурсу – на сайті Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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