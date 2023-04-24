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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Переход на 12-летнюю систему школьного образования будет в 2027 году – Минобразования

школярка
Фото: УНИАН

Переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году, в рамках реформы Новой украинской школы.

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

Отмечается, что сейчас эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах.

– Поэтому пока нельзя говорить о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку образовательный процесс должен быть последовательным и непрерывным. Кроме того, такой переход требует значительных финансовых ресурсов, которые сейчас в бюджете не предусмотрены, – говорится в сообщении.

Также в Минобразования отметили, что образовательные потери, вызванные коронавирусом и полномасштабной войной, — это однозначно большой вызов для украинской системы образования. МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет различные варианты для его преодоления, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривается.

О преимуществах перехода на 12-летнюю систему школьного образования читайте в материале Фактов ICTV.

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Міносвіти, Україна, шкільна освіта, Школи
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